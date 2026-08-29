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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ещенко дебютирует на посту главного тренера «Броуков» против «Народной Команды» Кутепова в 1-м туре Кубка Лиги

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко дебютирует на посту главного тренера «Броуков». Также экс-защитник красно-белых Илья Кутепов проведет первый матч на посту тренера «Народной Команды».

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