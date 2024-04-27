Текст мирного договора. Главное на Украине на утро 27 апреля

Надежда Белугина

После того, как Украина отказалась подписать договор, наш президент предупредил, что следующий договор будет жёстче для Украины. И это правильно. Украина потеряла своих солдат и сооружения ДОБРОВОЛЬНО из-за своей уверенности в победе - знала, на что шла. Наши потери продолжились ИЗ-ЗА ХОТЕЛОК Украины ПОСТУПИТЬ ИМЕННО ТАК. Нам своих солдат, которые могли бы остаться после принятия договора живыми, жаль, в отличии от Зеленского, который ловил их и гнал на убой. Очень не хотелось бы, чтобы наш президент отступил от своих слов, чем подтвердил бы нетвёрдость позиции по отношению к народу и солдатам. Любая наша доброта выходит нам же боком, возвращаясь подставами и предательством с противоположной стороны. А иногда и насмешками за спиной, что унизительно. Да и договорам этим уже верить перестаёшь. Вон как с нашими же деньгами поступить угрожают. Повторю - угрожают во всём и везде, потому что мы жалеем других, забывая об уважении к себе. Пора это прекратить. Твёрдость в таких вопросах необходима. Мы не ливерная колбаса.