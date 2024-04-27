© POOLСегодня 5,7K прочитали Немецкое издание Die Welt рассказало о содержании мирного договора, в шаге от подписания которого были Украина и Россия Die Welt заявило, что располагает 17-страничным договором, который Россия и Украина согласовали 15 апреля 2022 года.
Текст мирного договора. Главное на Украине на утро 27 апреля
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
реванш
А на каком основании стране, гарантию безопасности которой подтверждают 5 ядерных держав ИМЕТЬ ТАКИЕ ВООРУЖЕНИЯ? Тем более не имея прав вступления в какие либо военные блоки и т.д. Опять РФ хочет идти по граблям??? Мало было уроков ИСТОРИИ?
Ответить
19 час.
Надежда Белугина
После того, как Украина отказалась подписать договор, наш президент предупредил, что следующий договор будет жёстче для Украины. И это правильно. Украина потеряла своих солдат и сооружения ДОБРОВОЛЬНО из-за своей уверенности в победе - знала, на что шла. Наши потери продолжились ИЗ-ЗА ХОТЕЛОК Украины ПОСТУПИТЬ ИМЕННО ТАК. Нам своих солдат, которые могли бы остаться после принятия договора живыми, жаль, в отличии от Зеленского, который ловил их и гнал на убой. Очень не хотелось бы, чтобы наш президент отступил от своих слов, чем подтвердил бы нетвёрдость позиции по отношению к народу и солдатам. Любая наша доброта выходит нам же боком, возвращаясь подставами и предательством с противоположной стороны. А иногда и насмешками за спиной, что унизительно. Да и договорам этим уже верить перестаёшь. Вон как с нашими же деньгами поступить угрожают. Повторю - угрожают во всём и везде, потому что мы жалеем других, забывая об уважении к себе. Пора это прекратить. Твёрдость в таких вопросах необходима. Мы не ливерная колбаса.
Ответить
17 час.
Свежие комментарии