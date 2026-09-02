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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дорожко о драках вратарей: «Если игра заставляет и другого выхода нет, конечно, можно пойти. Главное – не травмироваться»

Голкипер « Амура »  Максим Дорожко высказался о драках вратарей. – Это круто, но ситуация двоякая. Главное – не травмироваться.

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