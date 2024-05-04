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Религиовед Аветисян рассказал о различиях православной и католической Пасхи

Религиовед Аветисян рассказал о различиях православной и католической Пасхи

Пасху — главный праздник в христианстве — православные будут отмечать в это воскресенье, 5 мая. Об истории и значении Светлого Христова Воскресения, отличиях православной Пасхи от католической и о том, как правильно к ней подготовиться, — в материале 360.

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