В Китае в честь дня рождения Путина устроили световое шоу дронов

Сотни дронов составили портрет русского президента в воздухе.Стая парящих в небе дронов пролетела над городом Гуанчжоу и составила изображение лица лидера России, а также надпись, гласящую "С днём рождения, господин президент! Известно, что в этом году, как и в предыдущие годы, президент России не менял свой рабочий график по случаю дня рождения, который приходится на 7 октября.