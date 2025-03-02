Кровля обрушилась в горящем складе с пластиком в Подмосковье

ИЗВЕСТИЯ Кровля горящего склада пластиковой продукции в деревне Большое Буньково в Ногинском районе Московской области обрушилась на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.
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