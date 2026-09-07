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Моча альпинистов ускоряет таяние ледника у Эвереста

Моча альпинистов ускоряет таяние ледника у Эвереста

Эверест десятилетиями остается символом покорения природы. Тысячи альпинистов стремятся подняться на высочайшую вершину планеты, а район у подножия горы ежегодно превращается в настоящий временный город из палаток, кухонь и лагерей.

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