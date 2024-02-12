Ничто не мешает российскому рынку продолжить рост

В предыдущий торговый день российский рынок закрылся практически в ноль, сумев, впрочем, остаться в «зеленой зоне»: индекс МосБиржи прибавил незначительные 0,02%, финишировав на отметке 3242,38 пункта, РТС снизился на 0,23% - до 1122,38 пункта.