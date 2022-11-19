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«Неповторимый оригинал». ЦСКА выложил фото Набабкина и Зайнутдинова с намеком на снимок Месси и Роналду

«Неповторимый оригинал». ЦСКА выложил фото Набабкина и Зайнутдинова с намеком на снимок Месси и Роналду

ЦСКА с юмором отреагировал на совместную фотографию Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Футболисты сфотографировались в рамках рекламной кампании бренда Louis Vuitton.

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