Ожидающие более суток вылета в Египет пассажиры устроили драку в «Шереметьево»

Авиакомпания Al Masria Universal назвала причиной техническую неисправность самолета. Посадки на самолет в Шарм-Эль-Шейх ожидают более 200 человек, в том числе семьи с детьмиВ «Шереметьево» пассажиры с детьми — порядка 200 человек — уже больше суток ждут вылета в египетский Шарм-Эль-Шейх.