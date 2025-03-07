Трамп предлагает сократить ядерные арсеналы США, России и Китая

Президент США Дональд Трамп предложил сократить ядерные арсеналы США, России и Китая. Инициатива получила поддержку генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который отметил роль дипломатии в успехе этого начинания, напоминая о встрече Рейгана и Горбачева.
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