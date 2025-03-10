"Верхняя Вольта с ракетами" сдалась: санкции наконец сработали

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Комментарии
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Людмила Фирстова
Это вы про кого?
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1 д.
СБ
Сергей Бунцов
Однако случается человек работает (-ал) на автомобиль, не имея ничего другого значимого. Заторы на дорогах из за нехватки ширины дорог, светофоров, узких мостов... Опять новый налог придумали- любые постройки на фундаменте на личных участках, будто государство их построило и подарило.
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23 час.
Александр Симаков
Ага, а заторы во дворах из-за узких дворов? А заторы на стоянках перед торговыми центрами из-за нехватки ширины стоянок, светофоров  и узких  мостов? Что касается налогов, о которых Вы написали, то налогом  будут облагаться постройки площадью более  50 кв.  метров, а не &quot;любые&quot;.  Так что владельцам небольших садовых домиков  уплата этого налога не грозит. А вот по поводу Вашего возмущения я могу ответить только одно - почему я плачу налог на имущество в виде квартиры площадью 42 кв.м,  а владельцы особняков на садовых участках площадью 200-300 кв. метров - до недавнего времени не платили?
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21 час.
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