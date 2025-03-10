"Верхняя Вольта с ракетами" сдалась: санкции наконец сработали

Однако случается человек работает (-ал) на автомобиль, не имея ничего другого значимого. Заторы на дорогах из за нехватки ширины дорог, светофоров, узких мостов... Опять новый налог придумали- любые постройки на фундаменте на личных участках, будто государство их построило и подарило.

Александр Симаков

Ага, а заторы во дворах из-за узких дворов? А заторы на стоянках перед торговыми центрами из-за нехватки ширины стоянок, светофоров и узких мостов? Что касается налогов, о которых Вы написали, то налогом будут облагаться постройки площадью более 50 кв. метров, а не "любые". Так что владельцам небольших садовых домиков уплата этого налога не грозит. А вот по поводу Вашего возмущения я могу ответить только одно - почему я плачу налог на имущество в виде квартиры площадью 42 кв.м, а владельцы особняков на садовых участках площадью 200-300 кв. метров - до недавнего времени не платили?