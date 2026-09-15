В Туле ремонтируют трамвайные пути на улице Советской

В Туле продолжается ремонт трамвайных путей на улице Советской. В связи с проведением работ на отдельных участках временно изменена организация дорожного движения.
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