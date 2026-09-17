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Царьград

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МинЖКХ Забайкалья: УК получат субсидии за аварийные дома

МинЖКХ Забайкалья: УК получат субсидии за аварийные дома

Министр ЖКХ Забайкальского края Андрей Чибисов сообщил 17 сентября в ходе круглого стола Общественной палаты, что для управляющих компаний, обслуживающих аварийный жилой фонд, предусмотрена бюджетная компенсация недополученных доходов.

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