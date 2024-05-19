Оверчук продолжит координировать госполитику в сфере евразийской интеграции

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. За вице-премьером России Алексеем Оверчуком сохраняются задачи координации госполитики в сфере евразийской интеграции, а также участия РФ в интеграционных процессах в рамках ЕЭС, СНГ, сообщает пресс-служба кабмина.