У Сороса угрожают Путину: Повторим вам историю с ОУН-УПА

никакого советского союза не будет) территория будет зачищена полностью и присоединена, бандеровцы будут превращены в чернозем, пусть будет безлюдная от перепрограммированных хохлов, Россия больше не повторит ошибок, хватит))

Е Пронина

да, и Америки не будет к 2040 году, развал, как говорят астрологи по картам натальным стран)) и доллар каюкнится к 2030г) выборы переживите, назначьте себе в президенты очередного дебила, а потом воюйте меж собой,,,