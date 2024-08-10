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У Сороса угрожают Путину: Повторим вам историю с ОУН-УПА

У Сороса угрожают Путину: Повторим вам историю с ОУН-УПА

Президент РФ Владимир Путин хочет восстановить Советский Союз, однако в Москве должны понимать, что украинские националисты будут сопротивляться не хуже своих предков-бандеровцев после Великой Отечественной войны.

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Комментарии
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Е Пронина
никакого советского союза не будет) территория будет зачищена полностью и присоединена, бандеровцы будут превращены в чернозем, пусть будет безлюдная от перепрограммированных хохлов, Россия больше не повторит ошибок, хватит))
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16 час.
Е Пронина
да, и Америки не будет к 2040 году, развал,  как говорят астрологи по картам натальным стран)) и доллар каюкнится к 2030г) выборы переживите, назначьте себе в президенты очередного дебила, а потом воюйте меж собой,,,
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16 час.

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