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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Кириленко о Ведищеве на посту тренера «Локо»: «Для меня эта новость такая же сенсация»

По словам президента РФБ, решение руководителя краснодарского клуба стало для него неожиданностью. – Честно, я не знаю Андрея как тренера.

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