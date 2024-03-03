«Пытались спуститься по связанным простыням»: в Карабулаке ликвидировали террористов-убийц

В Ингушетии завершилась контртеррористическая операция, режим КТО в городе Карабулак снят. Накануне в населённом пункте произошла перестрелка между силовиками и преступниками, в результате которой ликвидированы шесть боевиков, планировавших теракты.
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