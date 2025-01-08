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Предсмертное обращение раненого воина

«Братья, не сдавайтесь, идите до конца! Мы не просто так жизни отдаём».https://vk.com/video757246494_456242122Это видео бойца с позывным Ягуар, который встречал наступающих оккупантов в Курской области в районе Большого Солдатского.

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