SZ: ЕС и США больше не согласовывают действия по борьбе с обходом санкций

BV Boris Voronin !!! Как чудно!!! "Партнёры", а по сути каждый сам по себе!!! Свой карман - он ГОРАЗДО ближе к телу...

Elena Dmitrieva Снова салливан. Что ни саливан, то русофоб. Видимо, какому -то из предку русский яйца здорово прищемил. Вот и рождаются одни яйцеголовые с тех пор.