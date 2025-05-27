SZ: ЕС и США больше не согласовывают действия по борьбе с обходом санкций

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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BV
Boris Voronin
!!! Как чудно!!! &quot;Партнёры&quot;, а по сути каждый сам по себе!!! Свой карман - он ГОРАЗДО ближе к телу...
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11 час.
Elena Dmitrieva
Снова салливан. Что ни саливан, то русофоб. Видимо, какому -то из предку русский яйца здорово прищемил. Вот и рождаются одни яйцеголовые с тех пор.
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10 час.
алексей митин
враки сё вот например джеймс пи салливан очень хороший они с майком ваузовским не пугают а смешат!
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9 час.
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