ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

44 766 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ЭМИЛЬ ВАТМАХЕР
    "И еще у меня вопрос, если мы (80% населения России), по мнению Пугачевой, "были холопами,стали рабами", зачем она пе...Армия Пугачёвой п...
  • Turanosaurus Rex
    Хитрая задумка о Красной линииПочему ВС России ...
  • ЭМИЛЬ ВАТМАХЕР
    " А.. получается, либо ты такой же неадекват, как и здешняя "кучка озлобленных выродков" и тебя тянет в общество себе...Армия Пугачёвой п...

"Рельсовое Колдовство": И вновь по шпалам, мимо шпал, уходят поезда в Америке

"Рельсовое Колдовство": И вновь по шпалам, мимо шпал, уходят поезда в Америке

Ехал поезд по Техасу не увидел рельсы сразу. Это просто какое-то наваждение: практически ни дня не проходит без сообщений из Соединённых штатов о какой-либо случившейся "накладке" на тамошних железнодорожных путях.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх