"Рельсовое Колдовство": И вновь по шпалам, мимо шпал, уходят поезда в Америке

Ехал поезд по Техасу не увидел рельсы сразу. Это просто какое-то наваждение: практически ни дня не проходит без сообщений из Соединённых штатов о какой-либо случившейся "накладке" на тамошних железнодорожных путях.
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