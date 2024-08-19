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Grand Chess Tour. Сент-Луис. 1-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Вашье-Лагравом, Каруана уступил Фирудже, другие результаты

Россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с Максимом Вашье-Лагравом из Франции. Grand Chess Tour 5-й этап Sinquefield Cup Сент-Луис, США 1-й тур Фабиано Каруана (США) – Алиреза Фируджа (Франция) – 0:1 Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – 0,5:0,5 Ян Непомнящий (Россия) – Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 0,5:0,5 Дин Лижэнь (Китай) – Гукеш Доммараджу (Индия) – 0,5:0,5 Уэсли Со (США) – Аниш Гири (Нидерланды) – 0,5:0,5 Турнирное положение: Фируджа – 1, Со, Вашье-Лаграв, Непомнящий, Гири, Дин Лижэнь, Абдусатторов, Прагнанандха, Гукеш – по 0,5, Каруана – 0.

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