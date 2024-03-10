Украинский пленный Гуприн: С сентября рота ВСУ потеряла почти 90 % военных

Украинский военнопленный Александр Гуприн поделился информацией о существенных потерях в своей роте. Он рассказал, что в течение периода с сентября 2023 года из 106 человек жизнь удалось сохранить лишь 14 бойцам.
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