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Скончался вступивший в ВСУ актёр из «Возвращения Мухтара» Кухарский

Украинский актёр театра и кино Василий Кухарский, известный российскому зрителю ролями в сериалах «Возвращение Мухтара» и «Ментовские войны», скончался в госпитале после тяжелого ранения, полученного в рядах ВСУ.

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