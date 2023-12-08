Скончался вступивший в ВСУ актёр из «Возвращения Мухтара» Кухарский

Украинский актёр театра и кино Василий Кухарский, известный российскому зрителю ролями в сериалах «Возвращение Мухтара» и «Ментовские войны», скончался в госпитале после тяжелого ранения, полученного в рядах ВСУ.
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