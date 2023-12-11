Появились новые подробности церемонии открытия главной ёлки Барнаула

Снежный городок на площади Сахарова начали строить 5 декабря Власти Барнаула готовы потратить более 1,1 млн рублей на открытие главной ёлки города на площади Сахарова, а также на праздничные мероприятия с участием мэра и его заместителей в краевой столице.
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