Появились новые подробности церемонии открытия главной ёлки Барнаула

Снежный городок на площади Сахарова начали строить 5 декабря Власти Барнаула готовы потратить более 1,1 млн рублей на открытие главной ёлки города на площади Сахарова, а также на праздничные мероприятия с участием мэра и его заместителей в краевой столице.