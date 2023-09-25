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Орловский подерется с Кортесом-Акостой на UFC Vegas 83 (ESPN)

Экс-чемпион промоушена в тяжелом весе подерется с Вальдо Кортесом-Акостой. Бой состоится 13 января на турнире UFC Vegas 83.

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