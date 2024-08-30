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Ликвидирован "первый пилот F-16": На Украине умолчали о деталях, но правду скрыть не удалось

Ликвидирован "первый пилот F-16": На Украине умолчали о деталях, но правду скрыть не удалось

Фото: Царьград Поступают сообщения, что на Украине мог быть уничтожен первый пилот истребителя F-16, которые нелегитимный президент страны Владимир Зеленский намеревался использовать для нанесения ударов по территории России.

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
быдло! добро пожаловать в ад.
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1 д.
СЗ
Светлана Зуева
Умалишенные....и все равно лезут упорно в ад....ДБ!
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23 час.

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