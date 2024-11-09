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Царьград

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"Посмотрите, что я сделал": Познер снова ушёл от ответа на вопрос, является ли он патриотом России

"Посмотрите, что я сделал": Познер снова ушёл от ответа на вопрос, является ли он патриотом России

Телеведущий и журналист Владимир Познер снова ушёл от ответа на вопрос, является ли он патриотом России.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Выгнать наxep эту мимикрию!
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