Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Walery
    Не знаю, не знаю как и что с этими мигрантами...  Например этническому русскому вернуться из Казахстана на историческ...МВД назвало число...
  • Федор Родников
    А чего,а давайте поставим им эти средства и они их потом будут использовать против нас,ведь поставил Шойгу в 2017г 30...Талибан нуждается...
  • лина любимцева
    Я не верю, что генерал Иван Попов виновен...Всё в чём обвинял...

Путин наградил Лукашенко орденом Андрея Первозванного

Путин наградил Лукашенко орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин наградил президента Белоруссии Александра Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

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