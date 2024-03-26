Театр абсурда
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Театр абсурда

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Крыса визжит из бункера

Крыса визжит из бункера

Маленькая крыса залезла в свой самый глубокий бункер, судорожно вытерла проступивший холодный пот и заявила «Дорогие украинцы! Это не мы, Путин всё врёт».

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Ааааа, страшно стало, тварь!! То ли еще будет и тебе  и твоей жене-  продающей детишек на органы и педофилам, огребете по полной!!! Мрази !
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15 час.
Сергей Ульмасов
У хохлов страсть такая, они едят пироженное с названием москаль, пирог готовят в честь крокусхолла и т. п. Они не люди, это просто твари
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9 час.
АндрейБорков
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5 час.

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