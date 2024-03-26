Крыса визжит из бункера

Ааааа, страшно стало, тварь!! То ли еще будет и тебе и твоей жене- продающей детишек на органы и педофилам, огребете по полной!!! Мрази !

Сергей Ульмасов

У хохлов страсть такая, они едят пироженное с названием москаль, пирог готовят в честь крокусхолла и т. п. Они не люди, это просто твари