Маленькая крыса залезла в свой самый глубокий бункер, судорожно вытерла проступивший холодный пот и заявила «Дорогие украинцы! Это не мы, Путин всё врёт».
Крыса визжит из бункера
Комментарии
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ninikooo Митусова
Ааааа, страшно стало, тварь!! То ли еще будет и тебе и твоей жене- продающей детишек на органы и педофилам, огребете по полной!!! Мрази !
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15 час.
Сергей Ульмасов
У хохлов страсть такая, они едят пироженное с названием москаль, пирог готовят в честь крокусхолла и т. п. Они не люди, это просто твари
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9 час.
АндрейБорков
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5 час.
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