В Крыму рассказали о причинах происшествий на водных объектах

Заместитель руководителя территориального органа, главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Крым ГУ МЧС России по РК Александр Зраенко сообщил в эфире«Радио Крым», что наиболее частыми причинами происшествий на воде являются купание в запрещенных местах и в состоянии алкогольного опьянения.