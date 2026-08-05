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Крымская газета

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В Крыму рассказали о причинах происшествий на водных объектах

В Крыму рассказали о причинах происшествий на водных объектах

Заместитель руководителя территориального органа, главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Крым ГУ МЧС России по РК Александр Зраенко сообщил в эфире«Радио Крым», что наиболее частыми причинами происшествий на воде являются купание в запрещенных местах и в состоянии алкогольного опьянения.

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