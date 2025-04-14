Самые суверенные

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Автор: Захар Прилепин Провёл рабочую неделю в Северной Корее. Даже глубоко симпатизирующий этой стране человек (вроде меня) неизбежно попадает под ошеломительный массив либерально-буржуазной дезинформации, касающейся КНДР.

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Комментарии
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МБ
Максим Буров
&quot;Он же художник, он так видит.&quot;(с)Особенно, когда туриста возят по маршруту номер 1 -Аэропорт-отель-ресторан-храм-образцовопоказательный магазин для иностранцев&quot;.
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19 час.
Алекс Сэм
Ну у нас тоже в центре Москвы или Питера всё красиво, ровно ,богато , а если отъехать 100 км от любой из двух столиц?
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18 час.
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