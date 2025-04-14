Самые суверенные

"Он же художник, он так видит."(с)Особенно, когда туриста возят по маршруту номер 1 -Аэропорт-отель-ресторан-храм-образцовопоказательный магазин для иностранцев".

Алекс Сэм

Ну у нас тоже в центре Москвы или Питера всё красиво, ровно ,богато , а если отъехать 100 км от любой из двух столиц?