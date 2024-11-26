«Евразийские ворота»: форум ЧелГУ укрепляет российско-казахстанское приграничное сотрудничество

В Костанайском филиале Челябинского государственного университета прошёл II Международный иммерсивный форум «Евразийские ворота», который второй год объединяет представителей органов власти, бизнес-кругов, общественности, деятелей культуры и искусства, образования, экологии для обсуждения актуальных проблем приграничных территорий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии