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«Евразийские ворота»: форум ЧелГУ укрепляет российско-казахстанское приграничное сотрудничество

«Евразийские ворота»: форум ЧелГУ укрепляет российско-казахстанское приграничное сотрудничество

В Костанайском филиале Челябинского государственного университета прошёл II Международный иммерсивный форум «Евразийские ворота», который второй год объединяет представителей органов власти, бизнес-кругов, общественности, деятелей культуры и искусства, образования, экологии для обсуждения актуальных проблем приграничных территорий.

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