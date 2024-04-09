Покончивший с собой певец Кунгуров накануне смерти оставил послание поклонникам

Оперный певец Евгений Кунгуров незадолго до смерти обратился с призывом к поклонникам. Несколько недель назад в личном блоге он опубликовал видеозапись, в которой попросил беречь друг друга и любить Родину.
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