В Калуге задержали курьера укравшего у пенсионера 1,2 миллиона рублей

19-летний житель Ступино стал участником криминальной схемы и забрал у 75-летнего пенсионера из Калуги более миллиона рублей, но вскоре был задержан19-летний житель Ступино стал участником криминальной схемы и забрал у 75-летнего пенсионера из Калуги более миллиона рублей, но вскоре был задержан.
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