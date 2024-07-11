В Калуге задержали курьера укравшего у пенсионера 1,2 миллиона рублей

19-летний житель Ступино стал участником криминальной схемы и забрал у 75-летнего пенсионера из Калуги более миллиона рублей, но вскоре был задержан19-летний житель Ступино стал участником криминальной схемы и забрал у 75-летнего пенсионера из Калуги более миллиона рублей, но вскоре был задержан.