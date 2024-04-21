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Стало известно, сколько денег дала Москва на поддержку предпринимательства в Забайкалье

Стало известно, сколько денег дала Москва на поддержку предпринимательства в Забайкалье

Объем федерального финансирования Забайкальского края  по итогам 2023 года в среднем увеличился в два раза, об этом сообщил вице-премьер правительства Буянто Батомункуев 19 апреля на заседании совета по взаимодействию с сенаторами РФ, представляющими Забайкалье в Федеральном Собрании и депутатами Государственной Думы.

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