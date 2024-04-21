Стало известно, сколько денег дала Москва на поддержку предпринимательства в Забайкалье

Объем федерального финансирования Забайкальского края по итогам 2023 года в среднем увеличился в два раза, об этом сообщил вице-премьер правительства Буянто Батомункуев 19 апреля на заседании совета по взаимодействию с сенаторами РФ, представляющими Забайкалье в Федеральном Собрании и депутатами Государственной Думы.