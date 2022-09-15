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Преподавателя крымского техникума арестовали за дискредитацию ВС России

Преподавателя крымского техникума арестовали за дискредитацию ВС России

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Преподаватель Белогорского техникума Андрей Белозеров, включивший в аудитории дискредитирующую российских военных украинскую националистическую песню, арестован на 13 суток, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

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