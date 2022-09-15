Преподавателя крымского техникума арестовали за дискредитацию ВС России

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Преподаватель Белогорского техникума Андрей Белозеров, включивший в аудитории дискредитирующую российских военных украинскую националистическую песню, арестован на 13 суток, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.