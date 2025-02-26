Движение машин по Крымскому мосту возобновили спустя 45 минут

Движение транспорта по Крымскому мосту восстановили спустя 45 минут после его приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к сооружению и подготовке к досмотру.
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