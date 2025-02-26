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Движение машин по Крымскому мосту возобновили спустя 45 минут

Движение машин по Крымскому мосту возобновили спустя 45 минут

Движение транспорта по Крымскому мосту восстановили спустя 45 минут после его приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к сооружению и подготовке к досмотру.

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