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Регионы России

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Госкомиссия утвердила запуск 5G в России на частотах LTE

Госкомиссия утвердила запуск 5G в России на частотах LTE

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) официально разрешила операторам МТС, «МегаФон», T2 и «Билайн» разворачивать сети пятого поколения (5G) на частотах, ранее используемых для LTE (4G), а также на зарубежном оборудовании, установленном до 1 сентября 2026 года.

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