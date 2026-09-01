Госкомиссия утвердила запуск 5G в России на частотах LTE

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) официально разрешила операторам МТС, «МегаФон», T2 и «Билайн» разворачивать сети пятого поколения (5G) на частотах, ранее используемых для LTE (4G), а также на зарубежном оборудовании, установленном до 1 сентября 2026 года.