В Индонезии обнаружили 7000-летние ножи из акульих зубов

Древние люди на острове Сулавеси использовали зубы тигровой акулы в качестве лезвий. Два акульих зуба были обнаружены во время раскопок в рамках совместной индонезийско-австралийской программы археологических исследований.
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