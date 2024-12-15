Шум вокруг Су-57М: и поцелуйте его в… сопло!

Юрий Ильинов Почему все так с Сирией, Украиной и Донбассом? Вот власть Башара Асада в Сирии слиняла за неделю... А власть Николая Романова в феврале-марте 1917 тоже слиняла за неделю... И власть КПСС в августе 1991 тоже слиняла за неделю... Тенденция, однако, говорил один знакомый чукча... В 2015 гражданская война в Сирии вполне могла закончиться, но мы влезли в нее, поддержав Асада, и она продолжилась... А влезли в нее мы потому, что Катар был намерен провести газопровод и через Сирию вывести этот газопровод на побережье Средиземного моря и дальше в Южную Европу. Но с продолжавшейся войной в Сирии этот проект Катара повис в воздухе. Если катарский газ пошел в Европу, то: а) газ из Катара стал бы конкурентом газу из РФ. б) если Европа имела газ из РФ и газ из Катара, то американцы, лишив ЕС газа из РФ через СВО, подрыв СП и войну с Украиной, не смогли бы вызвать экономический кризис в Германии и остальных странах Европы. в) без экономического кризиса в ЕС капиталы из Европы не стали бы перетекать в США, как это происходит сейчас... И совершенно ясно: великий госдеятель и политик современности, гарант всего в этом мире, все время действовал в Сирии и на Украине с ЛДНР в интересах США... У России теперь в мире весьма необычное положение и реноме с имиджем. Третий век у России — Российской империи, Советского Союза, Российской Федерации — три лика, обращенные в остальной мир: Последнее Эльдорадо, Штурмовой Батальон, Внешний Регулятор. Со Штурмовым Батальоном вам и без меня всё ясно. Штурмовой Батальон — это использование России как главной военной ударной силы против своих геополитических врагов и соперников. Англия использовала Россию против наполеоновской Франции. Англия и Франция — против Германии в ПМВ. США использовали Советский Союз против Германии в ВМВ. Увы, это так. С Последним Эльдорадо вам тоже всё ясно. Россия как Последнее Эльдорадо — это источник огромного по масштабам поступления разных материальных, финансовых и интеллектуальных ресурсов на Запад. Причем в кризисный для Запада момент и позволивший этот кризис успешно преодолеть. Причем обмен этих ресурсов для России всегда очень НЕэквивалентный! Элита России в этом обмене всегда очень увлеченно участвовала. С Внешним Регулятором интереснее. Простейшая аналогия. Молодая парочка идет на вечеринку. Симпатия молодого человека — красивая и самоуверенная в своей неотразимости особа. Благосклонно принимает комплименты и ухаживания от мужской половины вечеринки. А на своего кавалера минимум внимания. Тут к ней подходит парочка. Один с обходительностью и внешностью Жерара Филипа и Алена Делона с Филиппом Киркоровым вместе взятых. Всё как надо — обхождение, комплименты, восхищение ее красотой. Она благосклонно всё это принимает. Вдруг красавчик заявляет: «А не перепихнуться ли нам? Как ты на это смотришь, чувиха?» Его приятель: «Чур, я — второй!» Перепуганная такой перспективой девица со всех ног спешит к своему кавалеру и уже ни на шаг не отходит от него. Как можно понять, эти двое по договоренности с ее кавалером исполнили роль сладострастных плейбоев и стали Внешним Регулятором их отношений.

Юрий Ильинов Использование подобного Внешнего Регулятора наблюдается и в геополитическом треугольнике отношений США-Европа-СССР/РФ после окончания ВМВ. Руководство СССР, добровольно взяв на себя роль Внешнего Регулятора, с треском проиграло геополитическое соревнование с США, потеряв всё: страну, государство, военное превосходство, свое место в мире, свое будущее. Гарант тоже добровольно взял на себя роль Внешнего Регулятора в отношениях геополитического треугольника США-ЕС-РФ. Стал военным пугалом для Европы. Не имея на это никаких объективных военных, экономических и политических возможностей. По отношению к России в политической элите США сейчас наблюдаются две главные тенденции. Одна часть американской элиты, назовем их глобализаторы-«охотники», решительно за уничтожение России как единого и большого государства. По их мнению, с РФ надо кончать. Разом и бесповоротно. Россия всегда поднималась после поражений, и ее противникам это стоило дороже, чем они могли себе представить. Примеры: Хазария, Золотая Орда, Крым, Польша, Швеция, Турция, Франция, Германия. Другая часть, назовем их глобализаторы-«пастухи». Отношение к России их более рациональное и циничное. Они считают, что с уничтожением России спешить не надо, а надо продолжать использовать ее как Внешний Регулятор. В геополитическом треугольнике США-ЕС-РФ. Пусть Европа, перепуганная Россией, все теснее и теснее жмется к США. И если этот тезис верен, можно понять идеологии, мотивации и концепцию начавшейся в Европе войны Украины и России. Идеологии начавшейся войны Украины и России. Для России и ее населения – Русский Мир, Русская Идея, освобождение братского украинского народа, Новороссия, спасение Донбасса и ЛДНР, демилитаризация и денацификация бандеровской Украины. Все это ВВП и наша элитка используют для охмурения населения России. Они откровенно презирают все эти лозунги, понятия и слова, для них это не более чем пустые звукосочетания. Для Украины и ее населения – борьба со страшными орками, потомками татаро-монголов, которые не пускают их Украину и украинцев в ряды цивилизованных народов Европы. Если победить орков, то Украина и ее народ наконец-то заживут свободно и счастливо. Мотивации в продолжение начавшейся войны для элит Украины и России. Для элитки РФ и либеральной общественности в России начавшаяся СВО была полной неожиданностью. Они не могли себе представить, что начнется война с Украиной, где элита тоже либеральная. Помешать Гаранту начать СВО они были не в силах, не зря американцы так отредактировали Конституцию РФ обр. 2020 года, что отстранить президента РФ по закону нельзя никакими реальными способами. Приняв СВО как неизбежное зло, наши либеральная элитка и общественность постарались извлечь из ситуации максимальную для себя пользу – пропагандой в СМИ, Интернете и на ТВ еще более ухудшить отношения между русскими и украинцами, и так испорченные еще с 2014-го и в 2022 г. началом СВО. Чем больше славяне воюют и убивают друг друга, тем больше будет ненависти между ними, тем крепче положение либеральной элитки и общественности в России. Парадоксально, но олигархический и крупный бизнес в России никакой пользы от СВО не имеет, кроме экономических проблем, санкций от Запада, потери рынков сбыта на Западе и в остальном мире. Мотивация для либеральной элитки Украины в продолжение войны схожая с мотивацией элитки в РФ – чем дольше украинцы и русские будут убивать друг друга, тем больше между ними будет ненависти, тем крепче будет положение либеральной элитки в Украине. Всё просто.