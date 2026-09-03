OpenAI President Declares The "AGI Era" Has Officially Begun OpenAI President Greg Brockman said Thursday that he believes the company has reached artificial general intelligence, and that its latest model, GPT-6 Astra, marks the beginning of the so-called "AGI era," according to Axios.
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