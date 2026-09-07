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Царьград

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Забайкалье выделит сельхозкооперативам 66 млн рублей в этом году

Забайкалье выделит сельхозкооперативам 66 млн рублей в этом году

В Забайкальском крае два сельхозкооператива получат почти 66 млн рублей грантовой поддержки. "Черновский пищекомбинат" построит овощехранилище, а "Агаферм" создаст цех мясных полуфабрикатов.

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