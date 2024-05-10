Политика как он...
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Политика как она есть

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Шендерович: НАТО расширялась на восток, чтобы выжить

Шендерович: НАТО расширялась на восток, чтобы выжить

Беглый писатель-иноагент Виктор Шендерович уверяет, что расширение НАТО на восток было не актом агрессии против России, а беспомощности.

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Комментарии
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Серж Южанин
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6 час.
лм
людмила мишенкова
Мне интересно, какое резкое движение Путина сподвигло НАТО на последовавшие &quot;подвиги&quot;? Что именно?
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5 час.
ВС
Владимир Степанов
Ну так и РФ расширяется на Запад, чтобы выжить в условиях всемирного давления, вдохновляемого истинными правителями 2-х стран и их дешёвыми прихлебателями! Чего они удивляются?!)))
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2 час.

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