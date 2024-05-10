Шендерович: НАТО расширялась на восток, чтобы выжить

Мне интересно, какое резкое движение Путина сподвигло НАТО на последовавшие "подвиги"? Что именно?

ВС

Владимир Степанов

Ну так и РФ расширяется на Запад, чтобы выжить в условиях всемирного давления, вдохновляемого истинными правителями 2-х стран и их дешёвыми прихлебателями! Чего они удивляются?!)))