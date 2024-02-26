В конгрессе США на выходных не достигли договоренности, чтобы избежать шатдауна

В конгрессе США не смогли достичь договоренности между республиканцами и демократами относительно законопроекта о продолжении финансирования федерального правительства, это опять поставило работу ведомств на грань шатдауна, ожидаемого 1 марта, пишет Axios.
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