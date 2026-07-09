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Политолог Станкевич: 70 млрд евро от НАТО пойдут на заводы Европы, а не Украине

Политолог Станкевич: 70 млрд евро от НАТО пойдут на заводы Европы, а не Украине

Атмосфера 36-го саммита НАТО в турецкой столице оказалась непростой. Главной задачей организаторов во главе с генсеком Марком Рютте было не разозлить самого влиятельного гостя — лидера США Дональда Трампа.

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