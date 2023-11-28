Источник: Воронков думал о возвращении в Россию, но принял решение остаться в НХЛ

Дмитрий Воронков принял решение развивать карьеру в США. Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков после старта сезона НХЛ подумывал о возвращении в Россию, сообщает обозреватель Аарон Портцлайн на своей странице в социальной сети.