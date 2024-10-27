Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Коммунисты эксплуатируют бедных, а капиталисты — богатых

Коммунисты эксплуатируют бедных, а капиталисты — богатых

Недовольные есть всегда. Быть недовольным — естественное свойство человеческой природы. Виктор Франкл рассказывал, что когда в лагере Калифорнийского университета начали возникать пикеты за свободу слова, число пациентов, поступающих в психиатрическое отделение студенческой клиники, резко упало… но вновь подскочило, как только пикетирование завершилось.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
ноющему про дороговизну хлеба, соли и зубов...
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4 час.
K50952
Автор данного опуса вообще не имеет представления о чём пишет.
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3 час.
Сергей Косторнов
Девчyля   с  грязной   писькой   а  что   Новочеркаск  в   Маями ?
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3 час.

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