Завистливые взгляды соседок гарантированы: как вырастить шикарные астры

Шикарные астры вырастить под силу даже начинающему садоводу. Если следовать нескольким простым правилам, завистливые взгляды соседок на ваши цветы гарантированы! В первую очередь необходимо помнить, что астры нельзя сажать два года подряд на одно и то же место.