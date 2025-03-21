Завистливые взгляды соседок гарантированы: как вырастить шикарные астры

Шикарные астры вырастить под силу даже начинающему садоводу. Если следовать нескольким простым правилам, завистливые взгляды соседок на ваши цветы гарантированы! В первую очередь необходимо помнить, что астры нельзя сажать два года подряд на одно и то же место.
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