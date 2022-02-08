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КАТЮША. Освобождение Донецкого бассейна (2022)

КАТЮША. Освобождение Донецкого бассейна (2022)

Очень много в Донбасской наступательной операции для советских войск было в новинку. В выборе стратегии операции вместе с командующими фронтами активно участвовал представитель Ставки Верховного главнокомандования маршал Александр Василевский.

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